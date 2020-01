Australian Open: Rimontona di Fabio Fognini che approda al secondo turno (Video)

Grande impresa e rimonta di Fabio Fognini che dopo l’interruzione di iei per pioggia quando era sotto per 2 set a 0 contro Reylly Opelka nella prosecuzione di questa notte ha recuperato e vinto la partita in cinque set approdando in questo modo al secondo turo dell’Australian Open.

Fognini al secondo turno sfiderà l’australiano Jordan Thompson classe 1994 e n.66 del mondo.

Fabio, che non ha annullato match point nel corso della partita, ha piazzato nel terzo parziale il break decisivo nel quinto gioco (a 15) e poi ha chiuso senza problemi la frazione per 6 a 4.

Nel quarto set l’azzurro dal 2 a 3 sotto, senza break, piazzava un parziale di 4 game consecutivi e due break, conquistando la frazione per 6 a 3, con l’americano che sulla palla set commetteva un doppio fallo.

Nel quinto e decisivo set Fabio mancava una palla break nel secondo gioco e si andava al supertiebreak sul 6 pari.

Nel supertiebreak Fabio dall’1 a 2, senza minibreak, metteva a segno un parziale di 6 punti consecutivi e poi sul 9 a 4 si procurava quattro palle match.

Alla seconda a disposizione e sul servizio dell’americano chiudeva la partita per 10 punti a 5.

La partita punto per punto