Gianluca Moscarella allontanato a vita dal circuito professionistico

Ora non ci sono più dubbi perché la notizia è diventata ufficiale da pochi minuti: Gianluca Moscarella, come prevedibile, è stato allontanato a vita dal circuito professionistico e, di conseguenza, mette fine alla sua carriera da giudice di sedia in tornei ATP e Challenger. Il 46enne italiano ha pagato ad un prezzo carissimo quanto accaduto nel settembre scorso in occasione del match di secondo turno del Challenger di Firenze tra Pedro Sousa ed Enrico Dalla Valle: nel corso di un cambio campo, con l’azzurro alle prese con il toilet-break, Moscarella rivolse frasi d’incoraggiamento nei confronti del portoghese, invitandolo con insistenza a chiudere rapidamente la sfida.

L’episodio più grave, probabilmente quello che ha portato alla decisione definitiva di radiare Moscarella dal circuito, è però venuto alla luce qualche ora più tardi, nonostante abbia avuto come “sede” la medesima contesa tra Sousa e Dalla Valle. L’arbitro, uno degli italiani più importanti del settore assieme a Cecilia Alberti che si occupa degli eventi WTA, si era infatti espresso in modi tutt’altro che accettabili con una giovanissima raccattapalle, apparsa fin da subito piuttosto infastidita dall’atteggiamento di Moscarella.