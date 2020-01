Australian Open 2020: Yen Hsun Lu torna in campo dopo quasi due anni di assenza

A trentasei anni, e dopo quasi due stagioni di assenza dal circuito internazionale, torna in campo Yen Hsun Lu, classe 1983 ed ex numero 33 del ranking mondiale nel lontano 2010: il taiwanese, che ha beneficiato del ranking protetto alla posizione n.71 (oltre a lui, hanno approfittato di questo “status” anche McDonald, Pospisil e Stebe), è stato sorteggiato al primo turno degli Australian Open 2020 contro il francese Gael Monfils, numero dieci del seeding.

L’ultima partita giocata dal trentaseienne di Taipei risale al 14 maggio 2018, quando uscì di scena all’esordio nel Challenger di Busan (Corea del Sud) per mano del giapponese Yosuke Watanuki. A quasi ventiquattro mesi dall’ultima volta, Lu torna a mettere i piedi nel circuito professionistico: a livello Slam, è noto al grande pubblico per aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2010 (perse in tre set da Djokovic, 6-3 6-2 6-2). Sarà interessante vedere lo stato fisico del giocatore asiatico: sulla carta, comunque, non dovrebbe esserci partita.