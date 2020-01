Video del Giorno: Marton Fucsovics regala spettacolo a Melbourne contro Shapovalov

Prestazione da incorniciare per Marton Fucsovics al primo turno degli Australian Open 2020. Il tennista ungherese, numero 67 della classifica ATP, si è infatti reso protagonista di una straordinaria vittoria all’esordio contro il canadese Denis Shapovalov, tredicesimo favorito del seeding, con lo score di 6-3 6-7(7) 6-1 7-6(3). Sono servite oltre tre ore, al classe ’92, per strappare il pass per il secondo ostacolo: mercoledì tornerà in campo contro il vincente della sfida tra Jannik Sinner e l’australiano Max Purcell.

I CINQUE PUNTI PIU’ BELLI:

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

VIDEO 5