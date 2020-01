ITF Junior Traralgon: doppio turno a causa della pioggia. Quattro azzurri in campo

La pioggia dovrebbe concedere una tregua nella giornata di domani, martedì 21 gennaio, in quel di Traralgon, sede del torneo Juniores di Grado 1 che anticipa la prova under 18 degli Australian Open. Doppio impegno per i giocatori ancora in corsa: Luca Nardi scenderà in campo a mezzanotte nella prosecuzione dell’incontro con lo svizzero Von Der Schulenburg, in contemporanea toccherà a Melania Delai contro la ceca Noskova (in caso di successo, la trentina rientrerebbe in campo alle 3 per la semifinale). Attorno all’una, invece, Matteo Gigante aprirà il sipario sui quarti di finale; poco più tardi, stessa sorte toccherà a Flavio Cobolli che potrebbe incontrare Nardi in un derby italiano.

TERZO TURNO

R3 – Luca Nardi (ITA) vs Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) 2-6 6-4 5-6 DA CONCLUDERE – Court 16 (Ore 00.00 italiane)

QUARTI DI FINALE

QF – Flavio Cobolli (8,ITA) vs vinc. Luca Nardi (ITA)/Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) – AGL Show Court 1 (Ore 01.30 italiane)

QF – Matteo Gigante (Q,ITA) vs Philip Sekulic (WC,AUS) – AGL Show Court 2 (Ore 01.00 italiane)

SEMIFINALI & FINALE – Mercoledì 22 dalle ore 01.00 italiane

QUARTI DI FINALE

QF – Melania Delai (ITA) vs Linda Noskova (CZE) 4-1 DA CONCLUDERE – Court 9 (Ore 00.00 italiane)

SEMIFINALI

SF – vinc. Melania Delai (ITA)/Linda Noskova (CZE) vs vinc. Elsa Jacquemot (1,FRA)/Ane Mintegi Del Olmo (11,ESP) – AGL Show Court 1 (Ore 03.00 italiane)

FINALE – Mercoledì 22 dalle ore 02.00 italiane