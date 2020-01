ITF Junior Traralgon: Cobolli batte Nardi e sfiderà Gigante. Delai già in finale

La pioggia ha concesso una tregua nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio, in quel di Traralgon, sede del torneo Juniores di Grado 1 che anticipa la prova under 18 degli Australian Open. Doppio impegno per i giocatori ancora in corsa: Luca Nardi ha vinto la prosecuzione del match di terzo turno con lo svizzero Von Der Schulenburg per poi cedere con un doppio 7-5 al cospetto del connazionale Flavio Cobolli, che strappa il pass per le semifinali al pari di Matteo Gigante che ha liquidato Sekulic per 6-3 6-4. Domani in programma le semifinali (ci sarà un altro derby azzurro) e a seguire la finale.

Nel torneo femminile continua a stupire Melania Delai, vittoriosa in tre parziali nella prosecuzione della sfida con la ceca Noskova e per 6-3 6-2 sulla spagnola Mintegi Del Olmo nella semifinale disputata nel primo pomeriggio. Per la classe 2002, quindi, si spalancano le porte della finalissima.

TERZO TURNO

R3 – Luca Nardi (ITA) b. Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) 2-6 6-4 7-6(6)

QUARTI DI FINALE

QF – Flavio Cobolli (8,ITA) b. Luca Nardi (ITA) 7-5 7-5

QF – Matteo Gigante (Q,ITA) b. Philip Sekulic (WC,AUS) 6-3 6-4

SEMIFINALI

SF – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Matteo Gigante (ITA) Orario da definire

QUARTI DI FINALE

QF – Melania Delai (ITA) b. Linda Noskova (CZE) 6-2 2-6 6-2

SEMIFINALI

SF – Melania Delai (ITA) b. Ane Mintegi Del Olmo (11,ESP) 6-3 6-2

FINALE

F – Melania Delai (ITA) vs Polina Kudermetova (7,RUS) Orario da definire