Da Melbourne: Matteo Berrettini e l’infortunio alla caviglia in allenamento con Novak Djokovic

Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo l’esordio vincente all’Australian Open: “Mi ero fatto male alla solita caviglia durante l’allenamento con Djokovic l’altro ieri, non pareva grave ma sentivo abbastanza dolore, e mi ero preoccupato. Vincenzo Santopadre mi ha tranquillizzato, abbiamo fasciato per bene l’articolazione, e per fortuna oggi è andato tutto bene”.

“Non è stato facile perché non giocavo un match ufficiale da novembre. Sono soddisfatto della mia performance. Voglio pensare partita dopo partita, sono felice di essere tornato in salute e di aver espresso un ottimo tennis”.

“La superficie mi sembra lenta, le palle Dunlop all’inizio sono piccole e veloci ma si gonfiano e si rallentano dopo pochi game. Ora vediamo il prossimo turno le condizioni fuori sono difficili, c’è vento“.