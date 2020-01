Australian Open Doppio: Il Tabellone Principale. 4 azzurri al via

Parte Alta

(1) P. Herbert / (1) N. Mahut vs S. Bolelli / B. Paire

S. Gille / J. Vliegen vs P. Andujar / F. Lopez

H. Kontinen / J. Struff vs A. Seppi / L. Sonego

N. Cacic / D. Lajovic vs (15) M. Gonzalez / (15) F. Martin

(11) R. Ram / (11) J. Salisbury vs M. Fucsovics / C. Norrie

M. Demoliner / M. Middelkoop vs T. Sandgren / J. Withrow

J. Chardy / R. Lindstedt vs P. Cuevas / G. Pella

M. Daniell / P. Oswald vs (6) M. Granollers / (6) H. Zeballos

(3) K. Krawietz / (3) A. Mies vs A. Bublik / M. Kukushkin

(WC) L. Hewitt / (WC) J. Thompson vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song

S. Johnson / S. Querrey vs R. Albot / D. Molchanov

H. Hurkacz / V. Pospisil vs (14) J. Murray / (14) N. Skupski

(10) M. Pavic / (10) B. Soares vs L. Bambridge / B. McLachlan

D. Sharan / A. Sitak vs P. Carreno Busta / J. Sousa

(WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans vs (WC) A. Harris / (WC) C. O’Connell

M. Cecchinato / L. Djere vs (5) W. Koolhof / (5) N. Mektic

Parte Bassa

(7) J. Peers / (7) M. Venus vs F. Nielsen / T. Puetz

A. Bedene / A. Behar vs F. Delbonis / L. Mayer

M. Arevalo / J. O’Mara vs H. Dellien / J. Londero

S. Arends / R. Berankis vs (12) J. Melzer / (12) E. Roger-Vasselin

(13) B. Bryan / (13) M. Bryan vs R. Bopanna / Y. Uchiyama

T. Fritz / T. Paul vs J. Cabal / J. Munar

C. Guccione / M. Reid vs M. Lopez / A. Ramos-Vinolas

(WC) B. Ellis / (WC) A. Popyrin vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek

(8) J. Rojer / (8) H. Tecau vs D. Inglot / A. Qureshi

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs A. Rublev / A. Vasilevski

A. Molteni / H. Nys vs (WC) A. Bolt / (WC) M. Ebden

M. Kecmanovic / C. Ruud vs (9) R. Klaasen / (9) O. Marach

(16) A. Krajicek / (16) F. Skugor vs R. Jebavy / I. Zelenay

G. Barrere / A. Mannarino vs U. Humbert / F. Tiafoe

S. Kwon / J. Millman vs S. Gonzalez / K. Skupski

G. Duran / D. Schwartzman vs (2) L. Kubot / (2) M. Melo