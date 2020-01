Da Melbourne: Roger Federer “Arrivo a Melbourne senza aver giocato un solo match ufficiale e in questi casi sarebbe l’ideale non incontrare un avversario in fiducia, ma non sarà questo il caso”

Roger Federer si è presentato davanti ai giornalisti con cauto ottimismo in vista del suo 21o Australian Open. Roger debutterà nella notte tra domenica e lunedì contro l’americano Steve Johnson.

“Arrivo a Melbourne senza aver giocato un solo match ufficiale e in questi casi sarebbe l’ideale non incontrare un avversario in fiducia, ma non sarà questo il caso. Tuttavia conosco bene Steve per averci già giocato due volte (vittorie senza concedere set di Federer a Wimbledon 2016 e Indian Wells 2017, ndr) e per essermi allenato spesso con lui durante il Masters 1000 di Cincinnati di qualche anno fa”.

“Anticipa molto bene con il dritto, gioca lo slice di rovescio, ha una buona prima ed è solido con la seconda di servizio”. – dichiara Roger.