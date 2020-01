Lorenzo Musetti dopo l’approda al turno decisivo delle quali Aus Open: “Ho giocato la partita più bella della mia vita”

Lorenzo Musetti : “Ho giocato la partita più bella della mia vita.

All’inizio del terzo set si è rotta una scarpa ed ho potuto cambiarla solo sullo 0 a 3, ma è colpa mia, perché ho indossato un paio di scarpe nuove e non ho considerato la possibilità che me ne servissero altre. Così le ho lasciate in albergo. Insomma, sono stato stupido….”.

“L’Australia mi porta davvero fortuna. Recuperare un break di svantaggio al terzo contro un avversario che serve così bene anche grazie ad un nastro e a un vincente sulla riga significa rimettere in piedi un match ormai compromesso. Ma questo è il tennis”.