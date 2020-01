Incendi in Australia: si ferma il torneo G1 di Traralgon, domani previsto doppio turno

Gli incendi, in Australia, non danno tregua: nonostante la pioggia che sta colpendo i dintorni di Melbourne in queste ore (gli organizzatori hanno rinviato a domani, infatti, numerosi incontri sospesi per maltempo nella notte), il fumo è ancora assoluto protagonista sia nella sede degli Australian Open che a Traralgon, città a 160 chilometri di distanza dove questa settimana è in calendario il tradizionale torneo Juniores di Grado 1 in avvicinamento proprio allo Slam Under 18.

Nella giornata di oggi, 15 gennaio, sarebbero dovute iniziare le qualificazioni, ma vista l’aria irrespirabile gli organizzatori hanno deciso di sospendere tutti gli allenamenti in programma, di rinviare tutte le partite alla giornata di domani e di raccomandare, soprattutto, a tutti i giocatori di restare al coperto. I tanti italiani ai nastri di partenza, Flavio Cobolli, Fausto Tabacco, Lisa Pigato e Melania Delai su tutti, hanno documentato attraverso i rispettivi account Instagram quanto sta accadendo dall’altra parte del mondo attraverso le stories: cielo arancione, nebbia fitta e mascherine al volto per evitare problemi respiratori.

Domani, in caso di miglioramento delle condizioni atmosferiche, si giocheranno sia il primo che il secondo turno del tabellone cadetto: tutte le sfide saranno disposte sui numerosi campi della Traralgon Tennis Association fin dalle prime ore del mattino e saranno disputate col punteggio tradizionale, dunque non è ancora stata presa l’eventuale decisione di giocare a score ridotto per accelerare i tempi.

A diversi giorni dall’inizio degli Australian Open Juniores, comunque, c’è ancora più di un dubbio sull’effettivo inizio della manifestazione: quali conseguenze potrebbe avere il fatto di mandare in campo dei ragazzi così giovani in una situazione del genere, a maggior ragione dopo aver visto le enormi fatiche patite dai “grandi” nelle qualificazioni dell’evento maggiore?