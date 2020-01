Ritorna in campo Matteo Berrettini con una vittoria nell’esibizione di Kooyong

E’ ritornato in campo questa notte nell’esibizione di Kooyong Matteo Berrettini.

L’azzurro, risolti i problemi fisici, ha sconfitto l’australiano Marc Polmans classe 1997 e n.133 del mondo con un doppio 64 e questa notte giocherà contro il greco Stefanos Tsitsipas, n.6 del mondo.

"Are you not entertained?!!"

Matteo Berrettini hits this winner on his way to the win over @marcpolmans and does his best Russel Crowe, Gladiator impression. @KooyongClassic LIVE on @SBS and @SBSOnDemand

🔗: https://t.co/EXMO0m28Mr#KooyongClassic pic.twitter.com/P5CIysIgdZ

— SBS Sport (@SBSSport) January 15, 2020