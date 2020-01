Challenger Bendigo 2: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Vavassori ai quarti di finale. Travaglia rimandato a domani

Il programma di domani

1. [10] Yosuke Watanukivs [5] Damir Dzumhur2. [4] Steve Johnsonvs Harold Mayot3. Andrea Vavassorivs [10] Yosuke WatanukiOR [5] Damir Dzumhur

Court 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Marcelo Tomas Barrios Vera vs [2] Roberto Carballes Baena

2. [WC] Maverick Banes / Blake Ellis vs [2] Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara

3. [7] Marcos Giron vs [13] Marcelo Tomas Barrios Vera OR [2] Roberto Carballes Baena

Court 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Konstantin Kravchuk vs [3] Stefano Travaglia

2. [Alt] Sho Shimabukuro / Min-Kyu Song vs Nikola Cacic / Denys Molchanov

3. [8] Christopher O’Connell vs [14] Konstantin Kravchuk OR [3] Stefano Travaglia

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – Ottavi di Finale

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Andres Molteni / Hugo Nys vs Ariel Behar / Matt Reid



CH Bendigo 2 Andres Molteni / Hugo Nys [1] Andres Molteni / Hugo Nys [1] 6 3 13 Ariel Behar / Matt Reid Ariel Behar / Matt Reid 1 6 15 Vincitori: BEHAR / REID Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-15 A. Molteni / Nys 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 ace 9-9 9-10 10-10 10-11 df 11-11 11-12 12-12 13-12 13-13 13-14 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Behar / Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 A. Behar / Reid 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Molteni / Nys 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Behar / Reid 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 A. Molteni / Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Behar / Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Behar / Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Molteni / Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 A. Behar / Reid 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Molteni / Nys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Behar / Reid 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Molteni / Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Behar / Reid 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Molteni / Nys 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. [4] Steve Johnson vs Calum Puttergill



CH Bendigo 2 Steve Johnson [4] Steve Johnson [4] 7 6 Calum Puttergill Calum Puttergill 6 0 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 C. Puttergill 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 S. Johnson 15-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 3*-1 df 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6-4* 6-6 → 7-6 C. Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 C. Puttergill 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. Puttergill 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [10] Yosuke Watanuki vs [5] Damir Dzumhur



CH Bendigo 2 Yosuke Watanuki [10] Yosuke Watanuki [10] 0 4 6 0 Damir Dzumhur [5] • Damir Dzumhur [5] 0 6 3 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Dzumhur 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 Y. Watanuki 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [8] Christopher O’Connell vs Alexander Crnokrak



CH Bendigo 2 Christopher O'Connell [8] Christopher O'Connell [8] 6 6 Alexander Crnokrak Alexander Crnokrak 4 3 Vincitore: C. O'CONNELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Crnokrak 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 A. Crnokrak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-2 → 4-3 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 3-1 → 3-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-1 → 1-1 A. Crnokrak 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Crnokrak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Crnokrak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CH Bendigo 2 Brydan Klein / Scott Puodziunas Brydan Klein / Scott Puodziunas 6 4 Nikola Cacic / Denys Molchanov Nikola Cacic / Denys Molchanov 7 6 Vincitori: CACIC / MOLCHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 4-5 → 4-6 N. Cacic / Molchanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 N. Cacic / Molchanov 15-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 B. Klein / Puodziunas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 N. Cacic / Molchanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 N. Cacic / Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 N. Cacic / Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Cacic / Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 N. Cacic / Molchanov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 N. Cacic / Molchanov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Klein / Puodziunas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 N. Cacic / Molchanov 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 B. Klein / Puodziunas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Cacic / Molchanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-3 → 1-3 B. Klein / Puodziunas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-2 → 0-3 N. Cacic / Molchanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Klein / Puodziunas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. Brydan Klein/ Scott Puodziunasvs Nikola Cacic/ Denys Molchanov

2. Andrea Vavassori vs [16] Maverick Banes (non prima ore: 01:30)



CH Bendigo 2 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 6 Maverick Banes [16] Maverick Banes [16] 7 3 4 Vincitore: A. VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Banes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Banes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 M. Banes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Banes 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Banes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Banes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Banes 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 M. Banes 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Banes 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 M. Banes 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Banes 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 M. Banes 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-3 → 3-3 M. Banes 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Banes 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Banes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [13] Marcelo Tomas Barrios Vera vs [2] Roberto Carballes Baena



CH Bendigo 2 Marcelo Tomas Barrios Vera [13] • Marcelo Tomas Barrios Vera [13] 0 2 Roberto Carballes Baena [2] Roberto Carballes Baena [2] 0 4 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Tomas Barrios Vera 2-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Tomas Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 1-0 → 1-1 M. Tomas Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [14] Konstantin Kravchuk vs [3] Stefano Travaglia



CH Bendigo 2 Konstantin Kravchuk [14] Konstantin Kravchuk [14] 0 6 Stefano Travaglia [3] • Stefano Travaglia [3] 0 5 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Travaglia 6-5 K. Kravchuk 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Kravchuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 K. Kravchuk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Kravchuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Hugo Grenier vs Harold Mayot



CH Bendigo 2 Hugo Grenier [12] Hugo Grenier [12] 6 5 Harold Mayot Harold Mayot 7 7 Vincitore: H. MAYOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-6 → 5-7 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Grenier 15-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Grenier 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Mayot 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Grenier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* df 5-5* ace 5*-6 6*-6 ace 6-7* 6-6 → 6-7 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 H. Grenier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Mayot 15-0 ace 30-0 ace 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [7] Marcos Giron vs [11] Sasikumar Mukund



CH Bendigo 2 Marcos Giron [7] Marcos Giron [7] 6 6 Sasikumar Mukund [11] Sasikumar Mukund [11] 4 3 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Mukund 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 M. Giron 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Mukund 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Mukund 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Mukund 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Mukund 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Mukund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Mukund 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Mukund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Mukund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Mukund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Maverick Banes / Blake Ellis vs [2] Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara (non prima ore: 03:00)



4. Sasikumar Mukund / Fajing Sun vs [3] Sander Arends / Cheng-Peng Hsieh (non prima ore: 03:00)