Altro caso di doping: fermato Robert Farah, numero 1 del mondo in doppio

Non solo Nicolas Jarry: giornata “nera”, dal punto di vista del doping, nel mondo del tennis. Oggi, 14 gennaio, è arrivata la notizia della positività ad un test antidoping anche di Robert Farah, giocatore colombiano che assieme al connazionale Juan Sebastian Cabal occupa le posizioni di vertice nella specialità: attuale numero uno della classifica ATP, il giocatore sudamericano, classe 1987, è risultato positivo alla boldenona, una sostanza molto in voga nella carne bovina nel suo paese d’origine, ed è stato squalificato in via provvisoria dal circuito internazionale.

Proprio per questo motivo, dunque, non potrà partecipare agli Australian Open, torneo che lo stesso giocatore stava preparando da ormai oltre un mese e nel quale aveva raggiunto la finale nel 2018. L’ultima manifestazione disputata da Farah risale allo scorso novembre, quando difese i colori della Colombia alle Davis Cup Finals di Madrid. Questa settimana avrebbe dovuto partecipare all’ATP 250 di Adelaide: già inserita in tabellone, opposta al primo turno a Melzer/Roger Vasselin, la coppia formata da Cabal e lo stesso Farah ha dato forfait all’ultimo istante per “malattia” del primo, certamente penalizzato da quanto accaduto al compagno.

