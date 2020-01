Kooyong Classic 2020: il fumo ferma la sfida tra Sharapova e Siegemund

Il ritiro di Dalila Jakupovic nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2020 contro Stefanie Voegele non è stato l’unico episodio turbolento in questo martedì di tennis giocato a Melbourne. E’ in corso di svolgimento il Kooyong Classic, tradizionale torneo d’esibizione messo in calendario, come ogni anno, a pochi giorni dal via del primo Major stagionale: l’incontro femminile tra Maria Sharapova e Laura Siegemund è cominciato regolarmente poco dopo le 3 del mattino ora italiana, ma non si è mai concluso a causa dell’aria irrespirabile che ha costretto le due giocatrici ad alzare bandiera bianca. Nessuna vincitrice, dunque, tra la russa e la tedesca, con la seconda che al momento dell’interruzione si trovava avanti di un set (primo parziale conquistato al tiebreak per sette punti a quattro) e 5-5 nella seconda frazione.