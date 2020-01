Challenger Bendigo 2: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Travaglia e Vavassori che approfitta del ritiro di Fucsovics sono agli ottavi. Fuori Caruana

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – Ottavi di Finale

Andrea Vavassori (ITA) vs (16)Maverick Banes (AUS)(10)Yosuke Watanuki (JPN) vs (5)Damir Dzumhur (BIH)(4)Steve Johnson (USA) vs Calum Puttergill (AUS)(12)Hugo Grenier (FRA) vs Harold Mayot (FRA)(8)Christopher Oconnell (AUS) vs Alexander Crnokrak (AUS)(14)Konstantin Kravchuk (RUS) vs (3)Stefano Travaglia (ITA)(7)Marcos Giron (USA) vs (11)Sasi Kumar Mukund (IND)(13)Marcelo Tomas Barrios Vera (CHI) vs (2)Roberto Carballes Baena (ESP) [0-1]

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Christopher O’Connell vs Liam Caruana



CH Bendigo 2 Christopher O'Connell [8] Christopher O'Connell [8] 6 6 Liam Caruana Liam Caruana 3 1 Vincitore: C. O'CONNELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-1 → 6-1 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-2 → 4-2 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 L. Caruana 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Marton Fucsovics vs Andrea Vavassori



CH Bendigo 2 Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 0 4 Andrea Vavassori • Andrea Vavassori 0 5 Vincitore: A. VAVASSORI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vavassori 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Vavassori 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [Alt] Dane Sweeny vs [5] Damir Dzumhur



CH Bendigo 2 Dane Sweeny Dane Sweeny 6 3 Damir Dzumhur [5] Damir Dzumhur [5] 7 6 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 df 15-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-4* ace 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Dayne Kelly vs [3] Stefano Travaglia



CH Bendigo 2 Dayne Kelly Dayne Kelly 4 4 Stefano Travaglia [3] Stefano Travaglia [3] 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Kelly 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Kelly 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Kelly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 2-1 → 2-2 D. Kelly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 D. Kelly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 4-5 → 4-6 D. Kelly 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Kelly 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Kelly 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [WC] Calum Puttergill / Dane Sweeny vs [WC] Maverick Banes / Blake Ellis



CH Bendigo 2 Calum Puttergill / Dane Sweeny Calum Puttergill / Dane Sweeny 2 4 Maverick Banes / Blake Ellis Maverick Banes / Blake Ellis 6 6 Vincitori: BANES / ELLIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Puttergill / Sweeny 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 M. Banes / Ellis 15-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Banes / Ellis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 M. Banes / Ellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Banes / Ellis 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 0-2 → 1-2 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Banes / Ellis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Banes / Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 M. Banes / Ellis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 df 1-2 → 1-3 M. Banes / Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Banes / Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Harold Mayot vs [6] Egor Gerasimov



CH Bendigo 2 Harold Mayot Harold Mayot 7 6 Egor Gerasimov [6] Egor Gerasimov [6] 5 4 Vincitore: H. MAYOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Mayot 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 H. Mayot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df df 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 E. Gerasimov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 H. Mayot 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 H. Mayot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 H. Mayot 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 1-2 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [7] Marcos Giron vs Michail Pervolarakis



CH Bendigo 2 Marcos Giron [7] Marcos Giron [7] 6 6 Michail Pervolarakis Michail Pervolarakis 3 0 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 M. Pervolarakis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-0 → 5-0 M. Giron 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Pervolarakis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Pervolarakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Pervolarakis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Pervolarakis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Pervolarakis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Pervolarakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [14] Konstantin Kravchuk vs Matias Franco Descotte



CH Bendigo 2 Konstantin Kravchuk [14] Konstantin Kravchuk [14] 6 6 Matias Franco Descotte Matias Franco Descotte 2 4 Vincitore: K. KRAVCHUK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Kravchuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Franco Descotte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Franco Descotte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Kravchuk 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Franco Descotte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Kravchuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Franco Descotte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 M. Franco Descotte 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Franco Descotte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 K. Kravchuk 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Franco Descotte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Andre Goransson / Sem Verbeek vs [2] Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara



CH Bendigo 2 Andre Goransson / Sem Verbeek Andre Goransson / Sem Verbeek 6 5 2 Marcelo Arevalo / Jonny O'Mara [2] Marcelo Arevalo / Jonny O'Mara [2] 2 7 10 Vincitori: AREVALO / O'MARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 M. Arevalo / O'Mara 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 7-2 8-2 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Arevalo / O'Mara 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo / O'Mara 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Goransson / Verbeek 0-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Arevalo / O'Mara 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Goransson / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / O'Mara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arevalo / O'Mara 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Arevalo / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Arevalo / O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 M. Arevalo / O'Mara 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / O'Mara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Gerard Granollers / David Vega Hernandez vs [3] Sander Arends / Cheng-Peng Hsieh



CH Bendigo 2 Gerard Granollers / David Vega Hernandez Gerard Granollers / David Vega Hernandez 5 0 Sander Arends / Cheng-Peng Hsieh [3] Sander Arends / Cheng-Peng Hsieh [3] 7 6 Vincitori: ARENDS / HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 G. Granollers / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 S. Arends / Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-4 → 0-5 G. Granollers / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Arends / Hsieh 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Granollers / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Arends / Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Granollers / Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Arends / Hsieh 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-5 → 5-6 G. Granollers / Vega Hernandez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Arends / Hsieh 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Granollers / Vega Hernandez 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Arends / Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Granollers / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Arends / Hsieh 15-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 G. Granollers / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Arends / Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 G. Granollers / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Arends / Hsieh 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Hugo Grenier vs Fajing Sun



CH Bendigo 2 Hugo Grenier [12] Hugo Grenier [12] 7 6 Fajing Sun Fajing Sun 5 1 Vincitore: H. GRENIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 5-1 → 6-1 F. Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 F. Sun 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 H. Grenier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 F. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 H. Grenier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Grenier 15-0 30-0 1-3 → 2-3 F. Sun 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Yoshihito Nishioka vs [11] Sasikumar Mukund (non prima ore: 02:00)



CH Bendigo 2 Yoshihito Nishioka • Yoshihito Nishioka 0 2 Sasikumar Mukund [11] Sasikumar Mukund [11] 0 5 Vincitore: S. MUKUND per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Nishioka 2-5 S. Mukund 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-4 → 1-5 S. Mukund 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Mukund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Mukund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Andres Molteni / Hugo Nys vs Nicholas Monroe / Jackson Withrow



CH Bendigo 2 Andres Molteni / Hugo Nys [1] Andres Molteni / Hugo Nys [1] 4 7 10 Nicholas Monroe / Jackson Withrow Nicholas Monroe / Jackson Withrow 6 6 6 Vincitori: MOLTENI / NYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 A. Molteni / Nys 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 ace 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Molteni / Nys 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 N. Monroe / Withrow 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Monroe / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Molteni / Nys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Monroe / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Molteni / Nys 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 N. Monroe / Withrow 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Monroe / Withrow 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Molteni / Nys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 N. Monroe / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Monroe / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Monroe / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Monroe / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Molteni / Nys 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 N. Monroe / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Molteni / Nys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Monroe / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

4. Sasikumar Mukund / Fajing Sun vs Luca Margaroli / Andrea Vavassori (non prima ore: 04:00)