Jannik Sinner ha parlato prima della partita con Paire. Il francese dichiara dopo la vittoria sull’azzurro: “Diventerà un grande giocatore e io potrò dire di averlo battuto almeno una volta in carriera”

Jannik Sinner ha parlato al sito dell’ATP prima della sconfitta contro Benoit Paire ad Auckland: “È molto bello essere ad Auckland. È la prima volta per me qui, il mare ed i panorami sono meravigliosi. Spero di poter arrivare lontano nel torneo. L’opportunità di navigare è fantastica.

La barca su cui sono stato era molto grande, è stata un’esperienza speciale. Obiettivi per il 2020? Il nostro primo obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno, torneo dopo torneo. Ho lavorato molto su alcuni aspetti del mio gioco, soprattutto sul servizio”.

Benoit Paire dichiara sui social: “Ottima vittoria oggi contro Sinner. Diventerà un grande giocatore e io potrò dire di averlo battuto almeno una volta in carriera. Buona fortuna a lui per il futuro”.