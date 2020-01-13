Circuito challenger Challenger, Copertina

Challenger Bangkok: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Arnaboldi elimina Haase ed è agli ottavi di finale. Fuori Pellegrino al primo turno (Video)

13/01/2020 11:20 6 commenti
Andrea Arnaboldi classe 1987
Andrea Arnaboldi classe 1987

THA Challenger Bangkok 1 CH | Cemento | $54.160 – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)
1. [WC] Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Mirza Basic BIH

CH Bangkok 1
Wishaya Trongcharoenchaikul
4
2
Mirza Basic
6
6
Vincitore: M. BASIC
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2. [WC] Palaphoom Kovapitukted THA vs [10] Renzo Olivo ARG (non prima ore: 05:30)

CH Bangkok 1
Palaphoom Kovapitukted
6
6
Renzo Olivo [10]
7
7
Vincitore: R. OLIVO
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3. Chun-hsin Tseng TPE vs [5] Malek Jaziri TUN

CH Bangkok 1
Chun-hsin Tseng
6
6
Malek Jaziri [5]
3
3
Vincitore: C. TSENG
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4. [3] Robin Haase NED vs Andrea Arnaboldi ITA (non prima ore: 09:00)

CH Bangkok 1
Robin Haase [3]
3
6
1
Andrea Arnaboldi
6
3
6
Vincitore: A. ARNABOLDI
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5. Denis Yevseyev KAZ vs [2] Attila Balazs HUN

CH Bangkok 1
Denis Yevseyev
3
5
Attila Balazs [2]
6
7
Vincitore: A. BALAZS
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Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)
1. Alex Molcan SVK vs Arthur De Greef BEL

CH Bangkok 1
Alex Molcan
6
6
Arthur De Greef
2
2
Vincitore: A. MOLCAN
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2. Ze Zhang CHN vs [12] Goncalo Oliveira POR (non prima ore: 05:30)

CH Bangkok 1
Ze Zhang
6
6
Goncalo Oliveira [12]
4
2
Vincitore: Z. ZHANG
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3. [15] Borna Gojo CRO vs Aleksandr Nedovyesov KAZ

CH Bangkok 1
Borna Gojo [15]
6
6
Aleksandr Nedovyesov
1
4
Vincitore: B. GOJO
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4. Andrea Pellegrino ITA vs Viktor Durasovic NOR

CH Bangkok 1
Andrea Pellegrino
6
3
2
Viktor Durasovic
2
6
6
Vincitore: V. DURASOVIC
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Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)
1. [Alt] Sadio Doumbia FRA vs [Q] Sidharth Rawat IND

CH Bangkok 1
Sadio Doumbia
2
4
Sidharth Rawat
6
6
Vincitore: S. RAWAT
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2. Uladzimir Ignatik BLR vs [Q] Vladyslav Orlov UKR (non prima ore: 05:30)

CH Bangkok 1
Uladzimir Ignatik
15
6
6
0
Vladyslav Orlov
15
3
7
2
Vincitore: V. ORLOV per ritiro
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3. [8] Evgeny Karlovskiy RUS vs Lukas Klein SVK

CH Bangkok 1
Evgeny Karlovskiy [8]
7
6
Lukas Klein
6
4
Vincitore: E. KARLOVSKIY
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4. [6] Roman Safiullin RUS vs Filip Peliwo CAN

CH Bangkok 1
Roman Safiullin [6]
6
6
Filip Peliwo
2
3
Vincitore: R. SAFIULLIN
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6 commenti

Massimo Giletti 13-01-2020 13:54

@ GianlucaPozziPerSempre (#2493951)

Opinioni…io resto convinto che se la sua palla viaggiasse 15/20 kmh in più , il buon Arna avrebbe avuto tutt’altra carriera….

 6
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GianlucaPozziPerSempre (Guest) 13-01-2020 12:44

E aggiungo: Andrea, quando giochi così sei uno spettacolo !

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Betafasan 13-01-2020 12:02

Grandissima prestazione!! Bravooo

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GianlucaPozziPerSempre (Guest) 13-01-2020 11:06

@ Massimo Giletti (#2493810)

Aridaje con la potenza :D.

Per avere successo giocando come fa Arnaboldi devi semplicemente essere più bravo non più potente. Altrimenti basterebbe affidarsi a Lou Ferrigno per entrare stabilimente nel tennis che conta.

 3
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Massimo Giletti 13-01-2020 09:44

Forza grande Arnaboldi…. disegnatore di geometrie eccelse…. avessi avuto un po’di potenza in più….che giocatore saresti stato….!

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Cri72 (Guest) 13-01-2020 06:00

Curiosità per pellegrino che iniziato il 2020 con una Vittoria in doppio

 1
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+1: il capitano