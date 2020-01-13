Challenger Bangkok: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Arnaboldi elimina Haase ed è agli ottavi di finale. Fuori Pellegrino al primo turno (Video)

Andrea Arnaboldi classe 1987
Challenger Bangkok 1 CH | Cemento | $54.160 – 1°-2° Turno
Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)
1. [WC] Wishaya Trongcharoenchaikul vs Mirza Basic
CH Bangkok 1
Wishaya Trongcharoenchaikul
4
2
Mirza Basic
6
6
Vincitore: M. BASIC
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-5 → 2-5
W. Trongcharoenchaikul
0-4 → 1-4
M. Basic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-2 → 0-3
W. Trongcharoenchaikul
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Trongcharoenchaikul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
W. Trongcharoenchaikul
2-4 → 3-4
W. Trongcharoenchaikul
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Basic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
W. Trongcharoenchaikul
0-2 → 1-2
W. Trongcharoenchaikul
0-0 → 0-1
2. [WC] Palaphoom Kovapitukted vs [10] Renzo Olivo (non prima ore: 05:30)
CH Bangkok 1
Palaphoom Kovapitukted
6
6
Renzo Olivo [10]
7
7
Vincitore: R. OLIVO
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
P. Kovapitukted
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Olivo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Olivo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
R. Olivo
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
1-3 → 2-3
P. Kovapitukted
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
R. Olivo
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
P. Kovapitukted
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
R. Olivo
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
R. Olivo
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 3-3
P. Kovapitukted
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 2-1
P. Kovapitukted
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
3. Chun-hsin Tseng vs [5] Malek Jaziri
CH Bangkok 1
Chun-hsin Tseng
6
6
Malek Jaziri [5]
3
3
Vincitore: C. TSENG
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tseng
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
M. Jaziri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Jaziri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Jaziri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Jaziri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Jaziri
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
4. [3] Robin Haase vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 09:00)
CH Bangkok 1
Robin Haase [3]
3
6
1
Andrea Arnaboldi
6
3
6
Vincitore: A. ARNABOLDI
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Arnaboldi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
R. Haase
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-3 → 0-4
A. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Haase
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
5-3 → 6-3
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
R. Haase
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Haase
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
A. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Haase
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
R. Haase
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-4 → 3-5
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
A. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 1-2
R. Haase
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
5. Denis Yevseyev vs [2] Attila Balazs
CH Bangkok 1
Denis Yevseyev
3
5
Attila Balazs [2]
6
7
Vincitore: A. BALAZS
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Balazs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
A. Balazs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
2-2 → 2-3
A. Balazs
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
A. Balazs
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-5 → 3-5
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Balazs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Balazs
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)
1. Alex Molcan vs Arthur De Greef
CH Bangkok 1
Alex Molcan
6
6
Arthur De Greef
2
2
Vincitore: A. MOLCAN
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. De Greef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
A. De Greef
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. De Greef
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Molcan
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. De Greef
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. De Greef
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-2 → 3-2
A. De Greef
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Molcan
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. De Greef
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
2. Ze Zhang vs [12] Goncalo Oliveira (non prima ore: 05:30)
CH Bangkok 1
Ze Zhang
6
6
Goncalo Oliveira [12]
4
2
Vincitore: Z. ZHANG
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Oliveira
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
G. Oliveira
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
df
3-1 → 4-1
G. Oliveira
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-1 → 2-1
G. Oliveira
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Z. Zhang
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
G. Oliveira
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
G. Oliveira
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
3. [15] Borna Gojo vs Aleksandr Nedovyesov
CH Bangkok 1
Borna Gojo [15]
6
6
Aleksandr Nedovyesov
1
4
Vincitore: B. GOJO
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gojo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
B. Gojo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
5-2 → 5-3
A. Nedovyesov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
B. Gojo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Nedovyesov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
1-1 → 2-1
B. Gojo
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Nedovyesov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gojo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
5-1 → 6-1
A. Nedovyesov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Gojo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Nedovyesov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
4. Andrea Pellegrino vs Viktor Durasovic
CH Bangkok 1
Andrea Pellegrino
6
3
2
Viktor Durasovic
2
6
6
Vincitore: V. DURASOVIC
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Durasovic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
2-5 → 2-6
V. Durasovic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
V. Durasovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Durasovic
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
3-5 → 3-6
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
V. Durasovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
V. Durasovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
V. Durasovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
V. Durasovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
V. Durasovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)
1. [Alt] Sadio Doumbia vs [Q] Sidharth Rawat
CH Bangkok 1
Sadio Doumbia
2
4
Sidharth Rawat
6
6
Vincitore: S. RAWAT
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
S. Rawat
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-4 → 3-5
S. Rawat
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
S. Rawat
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
S. Doumbia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rawat
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
S. Doumbia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-3 → 2-3
S. Rawat
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Doumbia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
S. Doumbia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
2. Uladzimir Ignatik vs [Q] Vladyslav Orlov (non prima ore: 05:30)
CH Bangkok 1
Uladzimir Ignatik•
15
6
6
0
Vladyslav Orlov
15
3
7
2
Vincitore: V. ORLOV per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Orlov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
U. Ignatik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
U. Ignatik
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
V. Orlov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
U. Ignatik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
V. Orlov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-2 → 3-2
U. Ignatik
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
V. Orlov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
V. Orlov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Ignatik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
V. Orlov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
U. Ignatik
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
U. Ignatik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-2 → 1-2
V. Orlov
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
U. Ignatik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
3. [8] Evgeny Karlovskiy vs Lukas Klein
CH Bangkok 1
Evgeny Karlovskiy [8]
7
6
Lukas Klein
6
4
Vincitore: E. KARLOVSKIY
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Klein
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
5-4 → 6-4
E. Karlovskiy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
L. Klein
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
E. Karlovskiy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
E. Karlovskiy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
5-6*
df
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
E. Karlovskiy
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 4-4
L. Klein
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
E. Karlovskiy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Klein
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Karlovskiy
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
4. [6] Roman Safiullin vs Filip Peliwo
CH Bangkok 1
Roman Safiullin [6]
6
6
Filip Peliwo
2
3
Vincitore: R. SAFIULLIN
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Safiullin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
F. Peliwo
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
2-1 → 3-1
R. Safiullin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Safiullin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
6 commenti
@ GianlucaPozziPerSempre (#2493951)
Opinioni…io resto convinto che se la sua palla viaggiasse 15/20 kmh in più , il buon Arna avrebbe avuto tutt’altra carriera….
E aggiungo: Andrea, quando giochi così sei uno spettacolo !
Grandissima prestazione!! Bravooo
@ Massimo Giletti (#2493810)
Aridaje con la potenza :D.
Per avere successo giocando come fa Arnaboldi devi semplicemente essere più bravo non più potente. Altrimenti basterebbe affidarsi a Lou Ferrigno per entrare stabilimente nel tennis che conta.
Forza grande Arnaboldi…. disegnatore di geometrie eccelse…. avessi avuto un po’di potenza in più….che giocatore saresti stato….!
Curiosità per pellegrino che iniziato il 2020 con una Vittoria in doppio