Roger Federer risponde a Greta Thunberg: “sono disposto a usare la mia visibilità per discutere di questi importanti problemi con i nostri partner”

Roger Federer, è stato criticato nei giorni scorsi dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, che si oppone al campione svizzero perchè è uno degli ambasciatori di Credit Suisse, che secondo Greta è la banca che più cerca di investire in società che sfruttano i combustibili fossili. Secondo Greta la banca Credit Suisse spende più di $ 78 miliardi all’anno tra le oltre 40 aziende e istituzioni che contaminano il pianeta.

Greta ha persino creato un hashtag per sollecitare Federer a “svegliarsi ora” e lo svizzero ha risposto rapidamente.

“Prendo molto sul serio i cambiamenti climatici e i problemi ambientali, specialmente quando atterro in Australia e guardo gli incendi che hanno colpito il Paese. Come genitore di quattro figli e sostenitore dell’educazione universale, ho molto rispetto e ammirazione per i giovani attivisti che incoraggiano a cambiare i nostri comportamenti e spero si possano trovare soluzioni migliori per il mondo in cui viviamo. Accetto il peso della mia responsabilità come individuo e sono disposto a usare la mia visibilità per discutere di questi importanti problemi con i nostri partner”.