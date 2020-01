ATP Auckland: Il programma completo di Lunedì 13 Gennaio. In campo Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Stadium – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lorenzo Sonego vs [6] Hubert Hurkacz

2. Tennys Sandgren vs [WC] Michael Venus

3. Cameron Norrie vs [Q] Thiago Monteiro

4. [WC] Jannik Sinner vs [5] Benoit Paire (non prima ore: 07:00)

5. [Q] Mikael Ymer vs Frances Tiafoe

Grandstand – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Ugo Humbert vs Casper Ruud