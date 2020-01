Challenger Bangkok: Il Main Draw. Tre azzurri al via

Challenger Bangkok 1 CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Vesely, Jiri vs Bye

Karatsev, Aslan vs (WC) Congcar, Congsup

(WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya vs Basic, Mirza

Bye vs (16) Altmaier, Daniel

(11) Gabashvili, Teymuraz vs Bye

Ignatik, Uladzimir vs Qualifier

King, Evan vs Wu, Di

Bye vs (7) Marchenko, Illya

(3) Haase, Robin vs Bye

Ilkel, Cem vs Arnaboldi, Andrea

(Alt) Doumbia, Sadio vs Qualifier

Bye vs (13) Giraldo, Santiago

(9) Moroni, Gian Marco vs Bye

Pellegrino, Andrea vs Durasovic, Viktor

(WC) Samrej, Kasidit vs Tseng, Chun-hsin

Bye vs (5) Jaziri, Malek

Challenger Bangkok 1 CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(6) Safiullin, Roman vs Bye

Peliwo, Filip vs Escobar, Gonzalo

Yang, Tsung-Hua vs Zhang, Ze

Bye vs (12) Oliveira, Goncalo

(15) Gojo, Borna vs Bye

(WC) Mathayomchand, Michael vs Nedovyesov, Aleksandr

Draper, Jack vs Chung, Yunseong

Bye vs (4) Istomin, Denis

(8) Karlovskiy, Evgeny vs Bye

Uchida, Kaichi vs Klein, Lukas

(WC) Kovapitukted, Palaphoom vs Celikbilek, Altug

Bye vs (10) Olivo, Renzo

(14) Aragone, JC vs Bye

Molcan, Alex vs De Greef, Arthur

Rodionov, Jurij vs Yevseyev, Denis

Bye vs (2) Balazs, Attila