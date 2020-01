WTA Hobart: Il Tabellone Principale. Elise Mertens guida il seeding

WTA Hobart International | Cemento | $275.000

(1) Mertens, Elise vs Qualifier

Zhu, Lin vs Kuzmova, Viktoria

Teichmann, Jil vs Qualifier

Ferro, Fiona vs (7) Peterson, Rebecca

(3) Rybakina, Elena vs Zidansek, Tamara

Van Uytvanck, Alison vs Cornet, Alizé

Qualifier vs Pliskova, Kristyna

(WC) Cabrera, Lizette vs (8) Garcia, Caroline

(6) Linette, Magda vs Kuznetsova, Svetlana

(WC) Sharma, Astra vs Davis, Lauren

Qualifier vs Qualifier

Flipkens, Kirsten vs (4) Zhang, Shuai

(5) Kudermetova, Veronika vs (WC) Stosur, Samantha

(9) Bellis, Catherine vs Bouzkova, Marie

Blinkova, Anna vs Qualifier

Wang, Yafan vs (2/WC) Muguruza, Garbiñe