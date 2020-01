ATP Cup: La Serbia di Novak Djokovic e la Spagna di Rafael Nadal sono in finale come da pronostici della vigilia

La Serbia del numero due al mondo Novak Djokovic è la prima finalista della neonata ATP Cup. A Sydney il team balcanico ha rifilato un netto 3-0 alla Russia, chiudendo dunque la contesa già dopo i due singolari. A mettere tutto in discesa ci ha pensato un sorprendente Dusan Lajovic (34) che ha superato in un match tesissimo Karen Khachanov (17) per 7-5 7-6 (7/1). A chiudere i conti è così stato lo stesso Nole, impostosi dopo quasi tre ore per 6-1 5-7 6-4 sull’altro numero uno, Daniil Medvedev (5).

Come detto, si è infine dimostrato ininfluente il doppio conclusivo con i serbi che hanno comunque colto il successo grazie a Nikola Cacic e Victor Troicki, i quali hanno avuto la meglio su Teimuraz Gabashvili e Konstantin Kravchuk per 6-4 7-6 (9/7).

Una perentoria vittoria in rimonta del numero uno al mondo ha regalato alla Spagna il pass per la finalissima dell’ATP Cup. Nel secondo singolare della semifinale tra gli iberici e l’Australia, Rafael Nadal ha battuto Alex de Minaur (ATP 18) 4-6 7-5 6-1.

In precedenza Roberto Bautista (10) aveva portato il primo punto alla sua nazionale battendo Nick Kyrgios (29) 6-1 6-4. All’ultimo atto dell’inedito torneo per nazionali si potrà così rinnovare la sfida tra i due migliori tennisti del ranking dato che la Serbia di Djokovic si è qualificata dominando la Russia 3-0.

Questi i risultati con il dettaglio delle Semifinali della prima edizione dell’ATP Cup.

Semifinali – Sede Sydney

Serbia vs Russia 3-0

Australia vs Spagna 0-2

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dusan Lajovic vs Karen Khachanov



ATP ATP Cup Dusan Lajovic Dusan Lajovic 7 7 Karen Khachanov Karen Khachanov 5 6 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 6-5 → 6-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Lajovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Novak Djokovic vs Daniil Medvedev



ATP ATP Cup Novak Djokovic Novak Djokovic 6 5 6 Daniil Medvedev Daniil Medvedev 1 7 4 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs Karen Khachanov / Daniil Medvedev



ATP ATP Cup Nikola Cacic / Viktor Troicki Nikola Cacic / Viktor Troicki 6 7 Teymuraz Gabashvili / Konstantin Kravchuk Teymuraz Gabashvili / Konstantin Kravchuk 4 6 Vincitori: CACIC / TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 N. Cacic / Troicki 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Gabashvili / Kravchuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Cacic / Troicki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Gabashvili / Kravchuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Cacic / Troicki 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 T. Gabashvili / Kravchuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Cacic / Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Gabashvili / Kravchuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 N. Cacic / Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Gabashvili / Kravchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Cacic / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 T. Gabashvili / Kravchuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Cacic / Troicki 40-15 5-4 → 6-4

4. Nick Kyrgios vs Roberto Bautista Agut (non prima ore: 08:30)



ATP ATP Cup Nick Kyrgios Nick Kyrgios 1 4 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Alex de Minaur vs Rafael Nadal



ATP ATP Cup Alex de Minaur Alex de Minaur 6 5 1 Rafael Nadal Rafael Nadal 4 7 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-4 → 1-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

6. Chris Guccione / John Peers vs Pablo Carreno Busta / Rafael Nadal