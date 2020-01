Challenger Noumea e Canberra (Bendigo): LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. Matteo Viola alla caccia della Finale (Video)

Challenger Noumea CH | Cemento | $81.240 – Semifinali

Wanaro N’Godrela – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matteo Viola vs J.J. Wolf



CH Noumea Matteo Viola Matteo Viola 2 2 J.J. Wolf J.J. Wolf 6 6 Vincitore: J. WOLF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 M. Viola 15-0 30-0 40-15 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 M. Viola 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Viola 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 M. Viola 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Anne Marie Morault – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Cedrik-Marcel Stebe vs [4] Yuichi Sugita



CH Noumea Cedrik-Marcel Stebe [12] Cedrik-Marcel Stebe [12] 0 5 6 1 Yuichi Sugita [4] • Yuichi Sugita [4] 0 7 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Y. Sugita 1-5 C. Stebe 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Y. Sugita 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Stebe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 C. Stebe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-4 → 3-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court Hertz – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrea Pellegrino / Mario Vilella Martinez vs [4] Luca Margaroli / Andrea Vavassori



CH Noumea Andrea Pellegrino / Mario Vilella Martinez Andrea Pellegrino / Mario Vilella Martinez 7 3 12 Luca Margaroli / Andrea Vavassori [4] Luca Margaroli / Andrea Vavassori [4] 6 6 10 Vincitori: PELLEGRINO / VILELLA MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 L. Margaroli / Vavassori 1-0 L. Margaroli / Vavassori 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 df 10-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Margaroli / Vavassori 15-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 L. Margaroli / Vavassori 0-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Margaroli / Vavassori 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* df 6*-1 6-6 → 7-6 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Margaroli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Margaroli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Pellegrino / Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Pellegrino / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Challenger Canberra CH | Cemento | $162.480 – Quarti di Finale e Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Steve Johnson vs [4] Philipp Kohlschreiber



CH Canberra CH (Bendigo) Steve Johnson [5] Steve Johnson [5] 6 5 Philipp Kohlschreiber [4] Philipp Kohlschreiber [4] 7 7 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-5 → 5-6 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Johnson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs Max Purcell / Luke Saville (non prima ore: 01:00)



CH Canberra CH (Bendigo) Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski [3] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski [3] 0 6 Max Purcell / Luke Saville • Max Purcell / Luke Saville 40 5 4 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 6-5 J. Erlich / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Purcell / Saville 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Erlich / Vasilevski 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Erlich / Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-2 → 4-3 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Erlich / Vasilevski 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Erlich / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Erlich / Vasilevski 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [15] Denis Kudla vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Steve Johnson OR [4] Philipp Kohlschreiber vs [7] Soonwoo Kwon OR [14] Evgeny Donskoy



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [7] Soonwoo Kwon vs [14] Evgeny Donskoy