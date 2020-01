Da Giussano agli Stati Uniti: parte il sogno americano di cinque giovani talenti azzurri

Un sogno che diventa realtà, con la possibilità di trascorrere una settimana indimenticabile negli Stati Uniti tra sport, divertimento e studio della lingua inglese. Da Giussano a Washington il passo sembra essere breve per i cinque vincitori del prestigioso torneo lombardo, che grazie alla collaborazione con l’agenzia FB Camp USA, si sono aggiudicati un’esperienza unica nella prestigiosa cornice del JTCC College Park, dove si allenano e sono cresciuti campioni del calibro di Frances Tiafoe, Denis Kudla e Vera Zvonareva, oltre a decine di top player a livello junior.

Nella città alle porte di Monza si sono sfidati ben 370 partecipanti tra le categorie (maschile e femminile) under 12, 14 e 16. Il torneo, disputato dal 27 dicembre al 6 gennaio, ha presentato un livello di gioco altissimo con un’ottima risposta anche di pubblico e rappresenta ormai un appuntamento fisso nel panorama della Lombardia, regione che si conferma così capitale d’Italia per quanto riguarda gli eventi internazionali di tennis a livello giovanile: dopo l’Avvenire, il Bonfiglio e le Next Gen Atp Finals, un altro grande appuntamento sul territorio.

Questi i vincitori attesi ora da una splendida esperienza, con spese tutte comprese esclusi volo aereo e alloggio in famiglia:

U12 femminile: Emma Calvo

U12 maschile: Andrea Chiavuzzo

U14 femminile: Liriza Selishta

U14 maschile: Matteo De Sanctis

U16 femminile: Liriza Selishta (vincitrice in due categorie)

U16 maschile: Tommaso Vola

Ma non è finita, perché a Giussano erano presenti anche talenti under 10, e anche a loro è stato dato un premio: un capo di abbigliamento FILA per i vincitori Sofia Segantina e Giorgio Ghia, e un sacchetto portatutto brandizzato JTCC per i finalisti. In attesa che questi giovani possano crescere, e volare anche loro negli Stati Uniti per vivere l’incredibile esperienza, sportiva e di vita, che rappresentano le scuole e i college americani.

“Mi complimento per il torneo che tutti i ragazzi hanno disputato presso il Ct Giussano. Promuovo da oltre 10 anni Summer Camps presso le migliori strutture sportive americane, con ottimi programmi abbinati allo studio della lingua inglese, e per il 2020 ho voluto stringere una collaborazione con il JTCC di Washington, impianto di eccellenza nel panorama internazionale”, dichiara Fiorella Bonfanti, fondatrice di FB Camp USA. “Ma non solo, perché quest’anno sono previsti anche Summer Camps in Italia, in particolare una proposta gestita da tutors americani, per vivere la vacanza completamente in lingua inglese ma in Umbria”.