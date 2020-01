ATP Cup: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Australia e Russia in semifinale. Gli Aussie ad un passo dalla sconfitta con la Gran Bretagna. I britannici mancano 4 palle match nel doppio decisivo

Un incredibile finale thriller ha deciso il primo quarto di finale della ATP Cup 2020.

Alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa dell’Australia, che a Sydney hanno piegato la resistenza della Gran Bretagna solo al supertiebreak del doppio, chiuso sul 18/16 e dopo aver annullato ben 4 match point. Il trascinatore dei Canguri è stato ancora una volta Nick Kyrgios (ATP 29), protagonista sia in singolare, 6-2 6-2 su Cameron Norrie (53), che in coppia con Alex de Minaur (18), dal canto suo sconfitto da Daniel Evans (42) per 7-6 (7/4) 4-6 7-6 (7/2).

Ha staccato il pass per le semifinali anche la Russia, a cui sono bastati due match per regolare l’Argentina: Karen Khachanov (17) ha sconfitto Guido Pella (25) per 6-2 7-6 (7/4), mentre Daniil Medvedev (5) ha battuto in tre set per 6-4 4-6 6-3 Diego Schwatzman (13). Australiani e Russi attendono l’esito degli altri due quarti (Serbia – Canada e Belgio – Spagna) per conoscere le rispettive avversarie.

Questi i risultati con il dettaglio dei quarti di finale dell’ATP Cup.

Sede – Sydney

Gran Bretagna vs Australia 1-2

Argentina vs Russia 0-2

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

