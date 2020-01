Thomas Muster affiancherà Dominic Thiem nei grandi tornei

Arriva una notizia interessante dall’Australia. Secondo il collega Michal Samulski, l’ex n.1 del mondo Thomas Muster sarà nel coaching team di Dominic Thiem nei grandi tornei, Slam e Masters 1000.

Muster quindi dovrebbe affiancare Nicolas Massu, arricchendo lo staff dell’austriaco con la sua esperienza. Ricordiamo che Thiem lo scorso anno decise di separarsi dal suo “padre tennistico” Bresnik, che lo aveva formato presso la sua accademia di Vienna portandolo fino alla top10.

Thiem non ha iniziato molto bene l’annata alla ATP Cup, una vittoria e due sconfitte in singolare, con proprio Muster in panchina per il team austriaco. Thomas l’autunno scorso si era pronunciato sul futuro di Dominic, scommettendo sui successi del giovane connazionale: “Mi sarebbe piaciuto molto affrontare un giocatore come lui, con un tennis potente e aggressivo. Ha grandi mezzi, tecnici ed atletici, continuando così diventerà n.1 del mondo e vincerà tornei dello Slam. Il suo momento non tarderà ad arrivare”.

Anche Thiem sembra aver deciso di avvalersi di una sorta di “super coach” per i grandi eventi, seguendo questa “nuova” tendenza, come ad esempio Djokovic sull’erba di Wimbledon 2019 con Goran Ivanisevic.

Marco Mazzoni