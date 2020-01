Incendi in Australia: Simona Halep trova un modo originale per donare

Simona Halep ha trovato un modo originale per donare qualcosa negli incendi che in questi giorni stanno mettendo in difficoltà l’Australia.

“Ragazzi, sapete che amo l’Australia, ma sapete anche che non faccio molti ace.

Quindi, dato che voglio dare il mio contributo, il mio impegno sarà questo: ogni volta che farò passare a Darren Cahill un momento difficile nel box durante i miei match in Australia donerò 200 dollari”.

In questo modo raccoglierò molti più soldi”.

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don't hit too many aces 😜

Sooo I want to help and my pledge is this… every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.

This way I will raise a lot more money ❤️🇦🇺

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 5, 2020