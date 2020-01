Niente Australian Open per Thanasi Kokkinakis

Thanasi Kokkinakis è ancora alle prese con dei problemi fisici.

Dichiara il tennista australiano: “Sfortunatamente ho avuto qualche problema fisico del quale mi devo occupare e dovrò saltare gli Australian Open e l’estate australiana. Sono sconfortato di non poter essere presente nella mia parte di stagione preferita, ma come prima cosa devo prendermi cura di me stesso. Apprezzo sempre il vostro continuo supporto”.