Challenger Ann Arbor: Il Main Draw. Ai nastri di partenza due azzurri

Challenger Ann Arbor CH | Indoor | $54.160 – Parte Alta

(1) Fratangelo, Bjorn vs Bye

Hidalgo, Diego vs Elias, Gastao

Glasspool, Lloyd vs (WC) Mcnally, John

Bye vs (16) Bellucci, Thomaz

(12) King, Kevin vs Bye

Roumane, Rayane vs Nakashima, Brandon

Kozlov, Stefan vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (6) Olivo, Renzo

(4) Cid Subervi, Roberto vs Bye

Velotti, Agustin vs (PR) Barrientos, Nicolas

Qualifier vs Redlicki, Martin

Bye vs (15) Bangoura, Sekou

(9) Serdarusic, Nino vs Bye

Bega, Alessandro vs Hemery , Calvin

Simon, Tobias vs King, Evan

Bye vs (7) Quiroz, Roberto

Challenger Ann Arbor CH | Indoor | $54.160 – Parte Bassa

(5) Bemelmans, Ruben vs Bye

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Chappell, Nick

Avidzba, Alen vs Song, Evan

Bye vs (10) Altmaier, Daniel

(13) Sakamoto, Pedro vs Bye

Lock, Benjamin vs Zakharov, Alexey

Leshem, Edan vs Ocleppo, Julian

Bye vs (3) Korda, Sebastian

(8) Aragone, JC vs Bye

(WC) Styler, Ondrej vs (WC) Fenty, Andrew

Gerch, Lucas vs (WC) Svajda, Zachary

Bye vs (11) Uchida, Kaichi

(14) Redlicki, Michael vs Bye

Cerundolo, Juan Manuel vs (PR) Kypson, Patrick

Qualifier vs Blanch, Ulises

Bye vs (2) Rubin, Noah