WTA Auckland: Il Tabellone Principale. Serena Williams testa di serie n.1

WTA Auckland International | Cemento | $275.000

(1) Williams, Serena vs Kuznetsova, Svetlana

Mchale, Christina vs Qualifier

Gauff, Cori vs Kuzmova, Viktoria

Siegemund, Laura vs (7) Ostapenko, Jelena

(3) Anisimova, Amanda vs Kozlova, Kateryna

Suárez Navarro, Carla vs Kasatkina, Daria

(WC) Bouchard, Eugenie vs Flipkens, Kirsten

Townsend, Taylor vs (8) Garcia, Caroline

(5) Wozniacki, Caroline vs (WC) Hourigan, Paige Mary

Davis, Lauren vs Qualifier

Teichmann, Jil vs (WC) Ivanov, Valentina

Qualifier vs (4) Goerges, Julia

(6) Peterson, Rebecca vs Zidansek, Tamara

(9) Bellis, Catherine vs Pegula, Jessica

Cornet, Alizé vs Qualifier

Van Uytvanck, Alison vs (2) Martic, Petra