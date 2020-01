WTA Shenzhen: Il Tabellone Principale. Al momento nessuna azzurra presente aspettando le qualificazioni

WTA Shenzhen International | Cemento | $775.000

(1) Bencic, Belinda vs Blinkova, Anna

(WC) Duan, Yingying vs Diyas, Zarina

Rogers, Shelby vs Qualifier

(WC) Wang, Xinyu vs (6) Muguruza, Garbiñe

(4) Wang, Qiang vs Jabeur, Ons

Sasnovich, Aliaksandra vs Qualifier

Peng, Shuai vs Zhu, Lin

Siniakova, Katerina vs (5) Alexandrova, Ekaterina

(7) Rybakina, Elena vs Zheng, Saisai

Sorribes Tormo, Sara vs Wang, Yafan

Cirstea, Sorana vs (WC) Wang, Xiyu

Tsurenko, Lesia vs (3) Mertens, Elise

(8) Zhang, Shuai vs Linette, Magda

Bondarenko, Kateryna vs Doi, Misaki

Pliskova, Kristyna vs Qualifier

Qualifier vs (2) Sabalenka, Aryna