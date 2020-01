ATP Cup 2020, Gruppo D: Ruud trascina la Norvegia contro gli USA, ko pesante per l’Italia

Subito una sorpresa nella giornata inaugurale dell’ATP Cup 2020: nel Gruppo D, quello dov’è inserita anche l’Italia, la Norvegia si è imposta sugli Stati Uniti grazie al punto decisivo portato dalla coppia formata da Viktor Durasovic (battuto nel primo singolare da Taylor Fritz) e Casper Ruud (vittorioso in singolare su John Isner) che ha sconfitto per 10-5 al supertiebreak Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Niente da fare per la nazionale italiana che, dopo le due sconfitte di Travaglia e Fognini nei singolari, è costretta a cedere anche il match di doppio: Simone Bolelli e Paolo Lorenzi hanno ceduto in due set, con lo score di 6-4 6-3, a Karen Khachanov e Daniil Medvedev, assoluti protagonisti in quel di Perth.

GRUPPO D

Stati Uniti-Norvegia 1-2

Taylor Fritz (USA) b. Viktor Durasovic (NOR) 6-2 6-2

Casper Ruud (NOR) b. John Isner (USA) 6-7(3) 7-6(10) 7-5

Viktor Durasovic/Casper Ruud (NOR) b. Austin Krajicek/Rajeev Ram (USA) 4-6 6-3 10-5

Italia-Russia 0-3

Karen Khachanov (RUS) b. Stefano Travaglia (ITA) 7-5 6-3

Daniil Medvedev (RUS) b. Fabio Fognini (ITA) 1-6 6-1 6-3

Karen Khachanov/Daniil Medvedev (RUS) b. Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) 6-4 6-3

Italia-Norvegia (5 gennaio, Perth)

Russia-Stati Uniti (5 gennaio, Perth)

Italia-Stati Uniti (7 gennaio, Perth)

Russia-Norvegia (7 gennaio, Perth)

CLASSIFICA GRUPPO D

1. Russia 1W/0L (3-0)

2. Norvegia 1W/0L (2-1)

3. Stati Uniti 0W/1L (1-2)

4. Italia 0W/1L (0-3)