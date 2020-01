WTA Shenzhen: Il Tabellone di Quali con l’order of play. Jasmine

WTA Shenzhen International | Cemento | $775.000

1. [WC] Shuyue Mavs [6] Margarita Gasparyan2. [WC] Yue Yuanvs [7] Varvara Gracheva3. [1] Tatjana Mariavs Anna-Lena Friedsam(non prima ore: 07:00)

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Jasmine Paolini vs Martina Trevisan

2. [3] Timea Babos vs Kaja Juvan

3. Stefanie Voegele vs [5] Irina-Camelia Begu (non prima ore: 07:00)

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicole Gibbs vs [8] Monica Niculescu

2. [2] Nina Stojanovic vs Barbora Krejcikova