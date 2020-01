WTA Brisbane: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

WTA Brisbane Premier | Cemento | $1,300,000

Stadium Court – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lizette Cabrera vs Whitney Osuigwe

2. [WC] Destanee Aiava vs Anastasia Potapova

3. Heather Watson vs [6] Fiona Ferro

4. Marta Kostyuk vs [7] Bernarda Pera

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kaia Kanepi vs [5] Marie Bouzkova

2. [3] Veronika Kudermetova vs Barbara Haas

3. [4] Jennifer Brady vs Chloe Paquet

4. [1] Yulia Putintseva vs Harriet Dart

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Kristina Mladenovic vs [WC] Ellen Perez

2. Maddison Inglis vs Natalia Vikhlyantseva

3. Varvara Flink vs [WC] Storm Sanders

4. Anna Karolina Schmiedlova vs Viktoriya Tomova

Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Liudmila Samsonova vs [WC] Kaylah Mcphee

2. Rebecca Sramkova vs [8] Viktorija Golubic

3. Katarzyna Kawa vs Francesca di Lorenzo

4. Madison Brengle vs Katarina Zavatska