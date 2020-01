Kyrgios donerà 200 dollari per ogni suo Ace in aiuto delle vittime degli incendi in Australia. Anche l’ATP Cup risponde

Le terribili immagini degli incendi che stanno devastando l’Australia hanno fatto il giro del mondo. Incalcolabili i danni ambientali a flora e fauna, assai ingenti quelli subiti dalla popolazione, costretta a lasciare le proprie case, spesso in balia delle fiamme senza controllo.

Anche il mondo dello sport si sta muovendo per aiutare le vittime di questa tragedia, per sensibilizzare l’opinione pubblica e iniziare una concreta raccolta di fondi.

Stamattina è arrivato via Twitter l’annuncio di un’azione concreta da parte di Nick Kyrgios: “Sto dando il via al mio supporto per le persone colpite dagli incendi. Donerò 200 dollari per ogni Ace che realizzerò in tutti gli eventi a cui prenderò parte quest’estate”, queste le parole del talento australiano.

Forse una goccia nel mare, ma è giusto sottolineare la bella iniziativa di un tennista spesso discusso ma pronto a dare il suo contributo in favore di chi ha perso tutto per colpa dell’ondata di incendi in corso in Australia.

Aggiornamento: Anche la ATP Cup ha seguito l’esempio di Nick: per ogni Ace servito nel ha torneo saranno donati 100 dollari alla Croce Rossa australiana. Il direttore del torneo si aspetta almeno 1500 Ace nell’arco dei 10 giorni dell’evento, quindi una donazione complessiva di 150mila dollari.

