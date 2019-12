ATP Cup 2020, tutti i giocatori ai nastri di partenza: Nadal e Bautista Agut per la Spagna

Di seguito l’elenco completo dei giocatori ai nastri di partenza all’ATP Cup 2020, il cui inizio è fissato per il prossimo 3 gennaio. In Australia, in tre sedi distinte (Brisbane, Perth e Sydney), si sfideranno ventiquattro nazioni: tra queste ci sarà anche l’Italia, guidata da Fabio Fognini. Una delle principali favorite per la vittoria finale è la Spagna, che potrà contare su Rafael Nadal e Roberto Bautista-Agut.

GRUPPO A (BRISBANE)

Cile: Garin, Jarry, Tabilo, Barrios Vera, Podlipnik-Castillo

Francia: Monfils, Paire, Simon, Mahut, Roger-Vasselin

Serbia: Djokovic, Lajovic, Milojevic, Troicki, Cacic

Sudafrica: Anderson, Harris, Roelofse, Montsi, Klaasen

GRUPPO B (PERTH)

Georgia: Basilashvili, Metreveli, Tsivadze, Bakshi, Tkemeladze

Giappone: Nishioka, Uchiyama, Soeda, McLachlan, Ito

Spagna: Nadal, Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, F. Lopez

Uruguay: P. Cuevas, M. Cuevas, Furneaux, Roncadelli, Behar

GRUPPO C (SYDNEY)

Belgio: Goffin, Darcis, Coppejans, Gille, Vliegen

Bulgaria: Dimitrov, Kuzmanov, Lazarov, Donski, Andreev

Gran Bretagna: Evans, Norrie, Salisbury, J. Murray, Ward

Moldavia: Albot, Cozbinov, Matvievici, Baskov

GRUPPO D (PERTH)

Italia: Fognini, Travaglia, Giannessi, Lorenzi, Bolelli

Norvegia: Ruud, Durasovic, Lilleengen, Rivera, Hoeyeraal

Russia: Medvedev, Khachanov, Donskoy, Gabashvili, Nedelko

Stati Uniti: Isner, Fritz, Opelka, Ram, Krajicek

GRUPPO E (SYDNEY)

Argentina: Schwartzman, Pella, Londero, Molteni, Gonzalez

Austria: Thiem, Novak, Ofner, J. Melzer, Marach

Croazia: Coric, Cilic, Galovic, Mektic, Dodig

Polonia: Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Marek, Kubot

GRUPPO F (BRISBANE)

Australia: De Minaur, Kyrgios, Millman, Peers, Guccione

Canada: Shapovalov, Auger-Aliassime, Diez, Polansky, Shamasdin

Germania: Zverev, Struff, Moraing, Mies, Krawietz

Grecia: S. Tsitsipas, Pervolarakis, P. Tsitsipas, Kalovelonis, Skorilas