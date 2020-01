ATP Cup 2020, Gruppo F: Aliassime e Shapovalov schiantano la Grecia, De Minaur supera Zverev

Vittoria agevole per il Canada nel match inaugurale dell’ATP Cup 2020 contro la Grecia: tutto facile, come prevedibile, per Felix Auger-Aliassime che ha aperto il programma infliggendo un severo 6-1 6-3 a Michail Pervolarakis; combattuto, ma sempre a tinte canadesi, il secondo singolare tra le stelle del tennis mondiale Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas, con il primo che si è imposto in due tiebreak. Auger-Aliassime e Shapovalov sono poi tornati in campo per il match di doppio: 6-2 6-3 a Pervolarakis e Petros Tsitsipas, fratello di Stefanos.

GRUPPO F

Grecia-Canada 0-3

Felix Auger-Aliassime (CAN) b. Michail Pervolarakis (GRE) 6-1 6-3

Denis Shapovalov (CAN) b. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6(6) 7-6(4)

Felix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov (CAN) b. Michail Pervolarakis/Petros Tsitsipas (GRE) 6-2 6-3

Germania-Australia 0-2 – IN CORSO

Nick Kyrgios (AUS) b. Jan-Lennard Struff (GER) 6-4 7-6(4)

Alex De Minaur (AUS) b. Alexander Zverev (GER) 4-6 7-6(3) 6-2

Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) – Chris Guccione/John Peers (AUS) IN CORSO

Canada-Australia (5 gennaio, Brisbane)

Germania-Grecia (5 gennaio, Brisbane)

Germania-Canada (7 gennaio, Brisbane)

Grecia-Australia (7 gennaio, Brisbane)