Carlos Berlocq annuncia il ritiro a 36 anni: l’argentino è stato Top-40 nel ranking ATP

Carlos Berlocq ha annunciato il suo ritiro dal circuito professionistico. Il tennista argentino, che nello scorso febbraio ha compiuto 36 anni, ha comunicato la sua decisione definitiva nella giornata di ieri: abile a raggiungere la Top-40 del ranking ATP (best ranking alla posizione numero 37 nel marzo 2012), in carriera ha vinto ben diciannove titoli Challenger (l’ultimo nel 2018 a Panama City) e due tornei ATP, a Bastad nel 2013 e ad Oeiras nel 2014, oltre alla Coppa Davis nel 2016 con l’Argentina.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno sempre dato una mano, non faccio nomi perché ho paura di dimenticare qualcuno“, ha dichiarato il sudamericano, che ha fatto della terra battuta la sua superficie preferita (curiosamente, però, non è mai andato oltre il secondo turno al Roland Garros, il Major per eccellenza per gli esperti del “rosso”), nel corso di una recente intervista.