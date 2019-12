Novak Djokovic su Stefanos Tsitsipas: “Ha un approccio incredibile”

Novak Djokovic non è riuscito ad eliminare Stefanos Tsitsipas ad Abu Dhabi.

Dichiara il serbo: “Ha un approccio incredibile, è un professionista, uno veramente determinato in campo Stefanos. Credo che in questo momento sia molto difficile per chiunque raggiungere la Top 3. Devi giocare bene tutta la stagione, fare pochi passi falsi, avere soprattutto pochi problemi di natura fisica.

Ma sta maturando, i risultati ne sono la testimonianza. L’off-season non è stata molto lunga, ho iniziato a giocare da poco. Pensavo di non essere già a questo livello, è positivo”.