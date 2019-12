Esibizione Abu Dhabi: Tsitsipas e Khachanov in semifinale (VIDEO)

Stefanos Tsitisipas e Karen Khachanov approdano in semifinale nel prestigioso torneo di esibizione di Abu Dhabi.

Nei quarti di finale Tsitispas ha sconfitto per 63 64 Andrey Rublev, invece Khachanov si è imposto per 76 (4) 64 sul coreano Chung.

Domani in semifinale il greco sfider alle ore 14 italiane Novak Djokovic invece il russo se la vedrà con Rafael Nadal.