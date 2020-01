Australian Open Juniores: out Ziodato, Pigato fuori di sei posti dalle qualificazioni

L’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato le entry list complete relative agli Australian Open Juniores 2020, in programma dal prossimo 25 gennaio sui campi in cemento outdoor di Melbourne Park. Ci saranno almeno nove giocatori italiani ai nastri di partenza: Cobolli, Vincent Ruggeri, Nardi, Rottoli e Maestrelli sono ammessi direttamente al tabellone principale del torneo maschile mentre Gramaticopolo, Fausto Tabacco e Matteo Gigante giocheranno nelle qualificazioni. Tra le ragazze, invece, avremo Melania Delai nel torneo cadetto: qualche speranza per Lisa Pigato, fuori di 6 posizioni, mentre nelle ultime ore è arrivato il forfait di Sara Ziodato.

TORNEO MASCHILE (ULTIMO AGGIORNAMENTO: 9/1, ORE 15.41)

MAIN DRAW (5): Flavio Cobolli, Samuel Vincent Ruggeri, Luca Nardi, Lorenzo Rottoli, Francesco Maestrelli

QUALIFICAZIONI (3): Biagio Gramaticopolo (5), Fausto Tabacco (10), Matteo Gigante (24)

ALTERNATES: Alberto Orso (32), Matteo Bonfiglio (125), Carlo Rosellini (128), Lorenzo Russano (161), Luca Accomando (163), Paolo Schiavone (171)

TORNEO FEMMINILE (ULTIMO AGGIORNAMENTO: 9/1, ORE 15.41)

QUALIFICAZIONI (1): Melania Delai (6)

ALTERNATES: Lisa Pigato (6), Matilde Mariani (25), Sofia Rocchetti (26), Teresa Cinquino (123)