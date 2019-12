Rafael Nadal e la sua presenza ad Abu Dhabi: “È un ottimo modo per iniziare la stagione e prepararsi per l’ATP Cup”

Rafael Nadal, numero uno al mondo, sarà al via da domani al Mubadala World Tennis Championship, torneo che inizierà questo pomeriggio con i due quarti di finale.

Lo spagnolo è già ad Abu Dhabi ed è felice di essere presente in questa nuova edizione del torneo. “Sono sempre stato benissimo e mi godo sempre ogni minuto quando sono qui. È un ottimo modo per iniziare la stagione e prepararsi per l’ATP Cup”.

“Negli anni passati è sempre stato l’inizio della mia stagione, quando non ho avuto problemi fisici, e non pensavo di andare in altri eventi perchè qui si migliora anno dopo anno. Sono sicuro che anche quest’anno non farà eccezione”.

Nadal entrerà in campo questo venerdì e affronterà il vincente del duello tra Karen Khachanov e Hyeon Chung.