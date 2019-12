Robin Soderling nuovo capitano del team svedese di Coppa Davis

Robin Soderling è il nuovo capitano della squadra svedese della Coppa Davis. L’ex n.4 del ranking mondiale, costretto ad un prematuro ritiro dal tennis Pro per problemi di salute mai completamente risolti, ha accettato la proposta della federazione svedese, come lui stesso ha dichiarato alla stampa nazionale. Ecco le sue parole: “Guidare i migliori giocatori del paese è un onore, la mia è stata una decisione abbastanza facile. Quando mi è arrivata l’offerta, non ci ho pensato molto rispondendo subito sì. Ho sentito che volevo farlo, è un’eccellente occasione per me, e credo di poter dare un contributo alla crescita del tennis svedese”.

Robin Soderling è stato due volte finalista agli Open di Francia (2009 e 2010), e vanta un record notevole in Coppa Davis come giocatore.

Con il team nazionale infatti ha vinto 14 delle 18 partite disputate nelle dieci sfide a cui ha partecipato nel periodo 2004-2011.

Il primo incarico del 35enne come capitano sarà l’incontro di qualificazione contro il Cile che andrà in scena a Stoccolma il 6-7 marzo 2020.

Continua Robin: “Ho giocato molte grandi partite durante la mia carriera, tra tornei e Davis Cup, maturando un’esperienza di cui posso beneficiare in questo incarico e che spero di riuscire a trasmettere ai nostri giovani giocatori. In termini di risultati, il nostro team di Coppa Davis ha ottenuto risultati fantastici sotto la guida di Johan Hedsberg. Prendo il suo posto con l’obiettivo di giocarci un posto per la fase finale di Madrid. Non sarà una passeggiata, il Cile è una buona squadra, con tennisti competitivi e duri da battere”.

Christer Sjöö, segretario generale dell’Associazione svedese di tennis, ha dato il benvenuto al nuovo capitano: “Siamo lieti che Robin abbia accettato l’incarico e siamo convinti che la sua conoscenza ed esperienza del tennis ai massimi livelli aiuterà sia i giocatori che la squadra a raggiungere nuovi successi”.

Marco Mazzoni

@marcomazz