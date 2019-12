Daniil Medvedev dà forfait ad Abu Dhabi per problemi all’anca

Qualche ora dopo aver battuto Fabio Fognini e aver vinto il premio da $ 1 milione di dollari nel torneo di esibizione in Arabia Saudita, Daniil Medvedev ha annunciato il suo forfait ad Abu Dhabi.

Il russo non ci sarà per problemi all’anca, la stessa ragione che lo ha limitato alla fine della scorsa stagione. Medvedev ora andrà in Francia per essere visitato e solo dopo ne sapremo di più.

Daniil avrebbe dovuto affrontare ad Abu Dhabi il sudcoreano Hyeon Chung nei quarti di finale in uno dei tornei di esibizione più famosi del mondo.