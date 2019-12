Australian Open: Wild card per John-Patrick Smith e Arina Rodionova

John-Patrick Smith si è aggiudicato l’Australian Open Play Off ed ha conquistato in questo modo una wild card per il tabellone principale del primo Slam del 2020.

In finale Smith ha sconfitto per 63 64 61 Purcell..

Nel femminile vittoria di Arina Rodionova che ha superato in finale con il risultato di 64 75 Storm Sanders.

Anche per Arina accesso al tabellone principale degli Australian Open.