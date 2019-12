Naomi Osaka vicina ad un nuovo allenatore

Naomi Osaka, nonostante abbia vinto l’Australian Open quest’anno, ha avuto un anno segnato da discontinuità e, soprattutto, cambi di allenatori.

Il caso più popolare è quando ha licenziato Sascha Bajin a febbraio. Successivamente, ha trascorso circa sette mesi con Jermaine Jenkins e successivamente con suo padre durante i tornei asiatici.

Attualmente ci sono forti indiscrezioni sul fatto che la Osaka potrebbe collaborare con l’esperto allenatore belga Wim Fissette, che ha allenato giocatori del calibro di Kim Clijters, Victoria Azarenka e Angelique Kerber, dove in tutti e tre i casi la partnership è stata un vero successo.

Secondo quanto riferito dalla stampa, Fissette è stato avvistato in alcune sessioni di allenamento della Osaka durante questa preseason e, sebbene ancora non ufficiale, sembra sempre più certo che la nipponica abbia già un nuovo allenatore per il 2020.