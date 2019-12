Diriyah Tennis Cup: Fabio Fognini avanza. Ok anche Gael Monfils (VIDEO)

Fabio Fognini e Gael Monfis avanzano nel torneo di esibizione Diriyah Tennis Cup in corso di svolgimento in Arabia Saudita.

L’azzurro nell’incontro che ha inaugurato il torneo ha sconfitto John Isner con il risultato di 76 (4) 64 dopo 1 ora e 20 minuti di partita.

Da segnalare che Fabio nel primo set avanti per 4 a 2 ha subito il controbreak nel settimo gioco.

Si andava al tiebreak e qui Fognini avanti per 3 a 1 subiva il minibreak, con Isner che impattava sul 3 pari.

Dal 3 a 3 però l’azzurro piazzava un parziale di 4 punti a 1 vincendo il tiebreak per 7 punti a 4.

Nel secondo set Fognini piazzava il break decisivo nel quarto gioco, con Fabio che senza concedere nulla nei restanti tre turni di battuta vinceva la partita per 6 a 4.

Nel secondo incontro di giornata successo di Gael Monfils che ha superato con un doppio 63 Stan Wawrinka.

Sarà proprio Monfils l’avversario che sfiderà Fognini in semifinale.