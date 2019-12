Marion Viertler è ai quarti nel torneo del Cairo

Marion Viertler ha staccato giovedì il biglietto per i quarti di finale del 15.000 dollari ITF del Cairo. Viertler si è imposta sulla russa Zolotareva.

La 18enne Viertler sta attraversando un momento magico in Egitto. Due settimane fa si è aggiudicato proprio al Cairo il suo primo torneo ITF, la scorsa settimana è stata fermata appena nei quarti di finale dalla numero 1 tedesca Julyette Steur.

Oggi l’azzurra è approdata nuovamente nei quarti di finale. Dopo aver superato al primo turno la beniamina locale Hala Fouad per 6-3, 6-1, la Viertler si è imposta oggi sulla testa di serie numero 8 russa Anastasia Zolotareva (WTA 882), in soli 63 minuti di gioco, senza fatica con il punteggio di 6-0, 6-3.

Per Marion è il terzo quarto di finale consecutivo. Viertler, numero 1047 del ranking WTA, ha festeggiato oggi la 14° vittoria nelle ultime 15 uscite, numeri pazzeschi. Nei quarti di finale la portacolori del TC Merano troverà venerdì la spagnola Ana Lantigua de la Nue, numero 4 del tabellone e 576 del mondo, che ha battuto già la scorsa settimana con un doppio 6-3, 6-3.