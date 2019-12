La programmazione di Sinner fino ad inizio Aprile

Jannik Sinner oltre a fare lo sparring nell’ATP Cup e poi giocare a Canberra potrebbe partecipare all’esibizione di Kooyong dal 14 al 16 gennaio.

Dopo la trasferta in Oceania Sinner sarà al via con delle wild card che vengono date già per certe sul cemento di Montpellier, Rotterdam e Marsiglia, in preparazione dell’attesa trasferta negli Stati Uniti per le quattro settimane di Indian Wells e Miami a cavallo tra marzo e aprile.

La programmazione di Sinner

ATP Cup (3 Gennaio, sparring)

Canberra (6 Gennaio, Challenger)

Kooyong (14 Gennaio, esibizione)

Australian Open (20 Gennaio, Slam)

Montpellier (03 Febbraio, ATP 250)

Rotterdam (10 Febbraio, ATP 500)

Marsiglia (17 Febbraio, ATP 250)

Davis Cup? (6 Marzo, Davis)

Indian Wells (12 Marzo, Masters 1000)

Miami (25 Marzo, Masters 1000)